Durante cerca de uma hora, sete das nove regionais de Belo Horizonte tiveram chuvas fortes na tarde deste sábado (1), marcando o início de um fevereiro que deverá ser de chuvas acima da média em Minas Gerais. A tempestade foi mais significativa nas regiões Centro-Sul e Oeste, que tiveram até registro de granizo.

Apesar dos fenômenos, não houve registros de alagamentos ou ocorrências significativas, informaram o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil municipal. Em algumas ruas do centro da cidade, houve enxurradas fortes, mas sem inundações. As únicas regiões onde não houve chuva foram a Norte e a Venda Nova.

Na região Centro-Sul, em uma hora choveu 86,6 milímetros (mm) segundo a Defesa Civil. O volume representa 47,7% da média histórica para todo o mês de fevereiro, quando costuma chover 181,1 mm, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.

As outras regiões que mais registraram chuvas foram a Oeste, com 67,2 (37% da média do mês), a Noroeste, com 18,4 mm (10%) e a Leste, com 15 mm (8,3%). A meteorologia prevê que até o início da noite nuvens carregadas possam provocar mais precipitações na capital. O alerta foi feito pela Defesa Civil.

Desde o último dia 24, as tempestades intensas que caem sobre Minas Gerais já causaram a morte de 56 pessoas. Atualmente, não há mais desaparecidos. 196 cidades mineiras estão em situação de emergência.

16h24 - Possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas entre o fim de tarde e início de noite. Agora faz 30ºC e 51% de umidade relativa do ar.

Fonte: Defesa Civil de BH.@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG #bh #chuvabh #defesacivilbh #defesacivil #fevereiro pic.twitter.com/9y0ljArvjv — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) February 1, 2020

Por causa das chuvas, blocos de Carnaval que tem ensaios neste sábado na capital mineira tiveram que atrasar um pouco a concentração. Na rua São Clemente, no bairro Santo André, os foliões que se reuniriam às 17h pro ensaio aberto do Afoxé Ilê Odara só começaram a chegar por volta das 18h.

Já na praça Comendador Negrão de Lima, no bairro Floresta, na região Leste, a concentração estava marcada para as 14h, mas só por volta das 16h30 é que o povão tomou conta do espaço. Lá, está ocorrendo o duelo de instrumentos de sopro entre os Estagiários Brass Band e o Sopra Que Sara.

Apesar da chuva que caiu, não houve cancelamento de ensaios. Somente neste sábado são pelo menos 23 grupos de foliões espalhados pela capital. Baianas Ozadas, Beiço do Wando, Asa de Banana, Havaynas Usadas, Alô, Abacaxi são alguns dos ensaios confirmados.

