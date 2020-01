A tempestade que atingiu a cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (3) provocou o transbordamento do córrego Canal, no bairro Cristina.

A água vinda do transbordamento, somada às enxurradas, provocou o alagamento de várias casas na região e moradores passaram o sábado (4) correndo atrás do prejuízo.

Segundo a Defesa Civil da cidade, foram registradas 30 ocorrências somente na sexta-feira, mas o órgão não tem informação de quanto, de fato, choveu na cidade no período. A prefeitura ainda informou que está prestando toda assistência necessária para as famílias afetadas e orientando os moradores sobre medidas de segurança a serem adotadas. Não foi registrado nenhum óbito.

"A Secretaria Municipal de Obras tem feito a manutenção preventiva em todos os bairros da cidade, bem como efetuando a limpeza de córregos, desentupimento de bueiros e retirada de entulhos em vários pontos da cidade. Neste momento equipes da pasta atuam na limpeza de ruas e manutenções necessárias.", informou a prefeitura, em nota.

BH

A chuva também provocou estragos na capital. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, foram atendidas 70 ocorrências somente no sábado (4) até 16h20. A ocorrência predominante é a de escorregamentos ou deslizamentos, com 11 casos, junto à de infiltração, com o mesmo número. Em seguida, vêm desabamento de muro (9), deslizamento de encosta (8), enchentes ou inundações (7) e trincas (7).

O volume de chuva também é alto nos primeiros dias do mês, conforme aponta o levantamento do órgão. Somente na região de Venda Nova, já choveu 66% do esperado para o mês inteiro entre 1º e 4 de janeiro. Pampulha e Centro-Sul também já ultrapassaram a casa dos 60%. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta para mais chuvas, válido até 8h deste domingo (5).