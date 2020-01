Menos de 12 horas após o temporal que atingiu Belo Horizonte e a região metropolitana nessa sexta-feira (3), a Defesa Civil da capital emitiu mais um alerta para chuvas fortes e tempestades neste sábado (4). Até a manhã de domingo (5), moradores devem ficar atentos a áreas com riscos de alagamentos e há previsão de rajadas de vento de até 50 km/h sobre os céus da cidade.

Neste fim de semana, o céu continua encoberto na cidade com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento podendo atingir pontos isolados não só da capital, mas também das cidades da região metropolitana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que as temperaturas oscilem entre entre 18ºC e 25ºC, com umidade relativa do ar em torno de 85%, com alertas para deslizamentos.

Contudo, antes mesmo de as chuvas do fim de semana caírem, moradores contabilizam os prejuízos da chuva de sexta. As regiões Venda Nova e Pampulha, que acumulam a maior quantidade de chuva da cidade, foram mais uma vez as mais atingidas. Na orla da Lagoa da Pampulha, a avenida Otacílio Negrão de Lima está mais uma vez fechada para circulação de veículos.

Na orla da Lagoa, trânsito está fechado entre a rua Orsi Conceição e a avenida Antônio Francisco Lisboa

Segundo a BHtrans, o trânsito está bloqueado entre a rua Orsi Conceição de Minas e a avenida Antônio Francisco Lisboa, nos dois sentidos. No local também aconteceu queda de árvore com rompimento de cabos de energia. O desvio acontece pela rua Orsi Conceição a avenida Francisco Lisboa.

Na manhã deste sábado (4), seis pontos da cidade estão com sinais em flash por causa da chuva. Equipes da BHtrans estão espalhadas pela cidade a fim de corrigir os problemas. Veja os locais com trânsito prejudicado pelos problemas nos semáforos:

🚦07h28 Semáforos em flash:

- Av. Silviano Brandão com Rua Alabrastro;

-Av. Brasil com Rua Álvares Maciel;

-Rua da Bahia com Rua dos Carijós;

-Av. Vilarinho com Rua Doutor Álvaro Camargos;

-Av. Antônio Carlos com Av. Mal. Esperidião Rosas;

-Av. Portugal com Rua Maria Amélia Maia. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 4, 2020

No bairro Santa Mônica, na Pampulha, um motorista ficou ilhado na avenida Ministro Oliveira Salazar e precisou ser socorrido no meio da inundação. Segundo a Polícia Militar, soldados do 49º Batalhão tiveram que usar uma corda e entrar na correnteza para tirar o homem do veículo, que ficou isolado no meio da água, no cruzamento com a rua Doutor Álvaro Camargos.

No bairro Itapoã, na mesma região, o muro de um supermercado cedeu e atingiu um carro na rua Santa Rita de Cássia. Apesar de um Fiat Siena que estava na via ter sido atingido por cima, o motorista não se feriu, já que estava num bar próximo e havia deixado o carro parado na via, informou a PM.

Já na região de Venda Nova, vias precisaram ser fechadas e as estações de ônibus e metrô da Vilarinho ficaram interditadas por cerca de duas horas devido a inundação. Assim como já havia acontecido no meio da semana, a BHTrans e a Defesa Civil precisaram colocar em prática o plano de contingência, com acesso de vias do entorno bloqueadas.

A liberação total ocorreu apenas por volta das 23h. Segundo o coronel Waldyr Figueiredo, coordenador da Defesa Civil de Belo Horizonte, o problema não foi a quantidade, mas a velocidade com que a chuva caiu. "Estamos falando de mais de 50 milímetros (mm) de água que caiu sobre estas regionais em cerca de 3 horas, significa 50 litros por metro. A gente consegue prever numa aproximação a quantidade, mas não a intensidade que essa chuva vai atingir. Foi muita água em pouquíssimo tempo", afirmou.

Apesar dos transtornos, o coronel celebrou não ter havido vítimas na cidade. "O trabalho de contingência foi efetuado da forma como foi planejado, o que evitou tragédias", comentou.

Avenida Vilarinho novamente inundada.

.

.

🎥: Reprodução/WhatsApp pic.twitter.com/HZc5XnOaDU — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) January 4, 2020

Na região de Venda Nova, só nos três primeiros dias do ano já choveu 216,6 mm, 66% da média histórica para todo o mês de janeiro. As outras duas regionais com maior volume de chuva foram a Pampulha, com 197,4 mm e Centro-Sul, com 196,2 mm, ambas com 60% da média do mês.

Regiões

Apesar de não estarem na lista das mais atingidas pela água, outras regiões da cidade também tiveram casos de alagamentos. Na região Oeste, moradores do bairro Santa Maria ficaram sem luz durante cerca de 20 minutos, e transformadores de luz explodiram.

"Não é a primeira vez que isso acontece aqui. Eram várias explosões pequenas e eu tive que tirar tudo da tomada, pois ficamos com medo. Foi uma chuva muito forte", comentou a dona de casa Nilcélia Moraes, de 52 anos.

No bairro Buritis, na mesma região, pessoas ficaram presas em lojas e bares da avenida Aggeo Pinho Sobrinho e carros se arriscaram na correnteza. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve registros de destaque nas proximidades. Confira o vídeo:

O Corpo de Bombeiros informou também que houve ocorrências de inundações, porém sem vítimas em bairros das regiões Noroeste e Barreiro. Das nove regionais da capital, apenas a Norte e a Nordeste, segundo a Defesa Civil, não apresentaram chuvas fortes.

Veja abaixo quanto choveu em cada regional da cidade nos quatro primeiros dias de 2020. Entre parêntesis, está a quantidade que esta chuva representa da média para todo o mês, que está em torno de 329 mm. Os dados são da Defesa Civil municipal:

Barreiro - 127,0 (39%)

Centro Sul - 196,2 (60%)

Leste - 175,0 (53%)

Nordeste - 150,6 (46%)

Noroeste - 182,6 (55%)

Norte - 108,8 (33%)

Oeste - 187,2 (57%)

Pampulha - 197,4 (60%)

Venda Nova - 216,6 (66%)



7h10 - Neste sábado (4) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento. A mínima foi de 18°C, máxima estimada de 26°C e a umidade relativa mínima em torno de 75% à tarde.

Fonte: Defesa Civil de BH pic.twitter.com/0BRltxLgEe — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) January 4, 2020

Leia Mais:

Mais um temporal atinge BH e provoca alagamentos em vários pontos da capital