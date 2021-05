As lojas de Belo Horizonte poderão abrir as portas no feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (3). O horário de funcionamento será o mesmo já estipulado pela prefeitura (confira abaixo). As informações são da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH).

Conforme a CDL, a empresa deverá conceder para cada funcionário uma folga compensatória (em até 60 dias após o respectivo mês do feriado trabalhado). Se a folga não for concedida, o empregado tem direito ao recebimento de horas extras, com acréscimo do adicional de 100%.

Lojas poderão funcionar até sábado, das 9h às 20h

Confira os horários:

- Atividades em funcionamento no interior de galerias de lojas e centros de comércio: entre 9h e 20h



- Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista, exceto recicláveis: de 5h às 17h



- Atividades autorizadas em funcionamento no interior de shopping: de 10h às 21h



- Atividades no formato drive-in: de 14h até 23h59



- Serviços de alimentação para consumo no local, restaurantes, cantinas, sorveterias, bares e similares: entre 11h e 16h - sem restrição de dia e horário para a entrega em domicílio e retirada.

(*) Especial para o Hoje em Dia

Leia mais:

Auxílio emergencial é pago a beneficiários do Bolsa Família com NIS 0; veja calendário

Círculo vicioso: queda de renda leva pessoas a contrair novos compromissos

PBH não exige mais cadastro de pessoas com comorbidades e profissionais de Saúde para vacinação