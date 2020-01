A Polícia Militar confirmou no início da noite desta quinta-feira (9) que o corpo do motorista Luiz Antônio da Silva Rodrigues, de 25 anos, foi encontrado no bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Rodrigues estava desaparecido desde a última sexta-feira (3), quando saiu de casa para trabalhar como motorista de transportes por aplicativo e não voltou mais.

Segundo a PM, um lavrador que trabalhava em uma plantação de bambu localizou o corpo entre as plantas, já em estado avançado de decomposição. A ocorrência ainda está sendo finalizada pelos militares que atenderam ao chamado.

A Polícia Civil ainda não confirmou que já tenha sido feita a identificação do motorista, mas o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de BH, onde foi reconhecido pelos familiares sob forte comoção. Oficialmente, porém, o caso ainda é tratado como desaparecimento.



Na madrugada desta quinta, o carro de Rodrigues foi encontrado no bairro Ziláh Spósito, na região Norte de Belo Horizonte, em uma ocorrência que, segundo a PM, não está ligada ao desaparecimento.

O veículo estava em frente à casa de um homem suspeito de ser o chefe do tráfico de drogas no Ziláh Spósito. O paradeiro do automóvel foi dado por dois homens, de 22 e 27 anos, que foram detidos suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Sumiço

O último contato de conhecidos do motorista com ele foi feito na manhã do último sábado (4), por telefone. Fernando Rodrigues, pai dele, diz que o jovem mandou uma mensagem à namorada, dizendo que iria desligar o celular porque estava cansado, e dormiria.

O pai tinha falado com o filho na noite de sexta (3), na última vez que foi visto. “Liguei pra ele depois daquela chuva forte para ver se estava tudo bem. Ele disse que sim e que iria trabalhar a noite toda", contou o pai. Rodrigues costumava rodar pelo aplicativo em horários noturnos.