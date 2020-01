O corpo de uma criança de 3 anos foi encontrado, na manhã deste domingo (26), nos escombros das casas que desabaram na Vila Bernadete, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. É a terceira vítima do deslizamento no local, onde cinco casas caíram na noite da última sexta-feira (24). Quatro pessoas continuam desaparecidas.

O menino que faleceu estava em casa, com pai e mãe na hora do desabamento. Os dois ainda são procurados. Além deles, uma mulher e a filha, que estavam em outro imóvel, ainda não foram encontrados. O Corpo de Bombeiros não confirma a identidade dos desaparecidos.

No sábado (25), pela manhã, dois homens foram encontrados, já sem vida. Edmar Rodrigues Silva, de 25 anos, que estava sozinho em casa após ter brigado com a companheira, era um deles. O outro homem ainda não teve a identidade confirmada pela Defesa Civil municipal. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital.

A Vila Bernadete não era considerada área de risco pela Defesa Civil, o que provocou atraso no socorro aos moradores, que desde a tarde de sexta tentaram acionar o órgão por socorro. Em visita à comunidade, na manhã de sábado, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se disse envergonhado, pediu desculpas e se mostrou impressionado com a quantidade de lama nos escombros.

"Desculpa. Eu peço desculpa porque sou um cara indignado, trabalho feito um cavalo e eu sou o cuidador dessa gente", afirmou. Questionado sobre as críticas dos moradores pela atuação da prefeitura, lamentou: "Uma coisa que eu tenho na minha cara é muita vergonha. Eu tô muito envergonhado", disse.

Por causa dos riscos aos Bombeiros, técnicas parecidas com as utilizadas em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, têm sido usadas nas buscas. A quantidade de lama, muito encharcada, fez com que as buscas tivessem que ser interrompidas várias vezes durante o sábado.

O coronel Waldir Figueiredo, da Defesa Civil de BH, justificou a demora no atendimento à vila pelo alto número de chamados durante a forte chuva de sexta-feira (24). Segundo ele, foram pelo menos 500 em 24 horas, e a equipe resolveu priorizar áreas que eram consideradas de risco.

"Não viemos em razão do acúmulo de chamados e da priorização, porque nós não temos condição de avaliar simplesmente pela comunicação telefônica a situação de risco", justificou Figueiredo. "Os esforços foram nos locais sabidamente de risco", completou.

Além disso, segundo Kalil, um problema na linha telefônica da Telemar causou impedimento ao recebimento de chamadas do órgão. Defesa Civil e prefeitura não souberam dizer por quanto tempo houve interrupção nas linhas de atendimento.

As 50 famílias que foram removidas da vila estão em casas de parentes e abrigos alugados pela prefeitura. Segundo a Defesa Civil, elas recebem alimentação e itens de primeira necessidade.

