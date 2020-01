O Corpo de Bombeiros retoma na manhã deste sábado (25) as buscas por ao menos sete vítimas de um desabamento de casas na Vila Bernadete, região do Barreiro. Dois corpos já foram retirados dos escombros.

Três casas desmoronaram no local por volta das 21h. As ruas no entorno do morro estão fechadas, inclusive para acesso de moradores.

Jardim Industrial

O Barreiro foi palco de duas ocorrências de desabamentos durante a tempestade que atingiu a capital nesta sexta-feira (24). No bairro Jardim Industrial, um sargento e um cabo dom bombeiros, durante um atendimento no local, foram soterrados por um muro que caiu e ficaram presos, um da cintura para baixo e outro a partir da metade das pernas.