Todas as crianças feridas no acidente com um ônibus de turismo mineiro no Espírito Santo, no último sábado (2), já deixaram o Hospital Materno Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro do Itapemirim (ES), segundo informou a unidade de saúde. O hospital recebeu 14 crianças, das quais duas, uma de 2 e outra de 9 anos, não resistiram aos ferimentos. As primeiras nove crianças foram liberadas no domingo (3) e outras três deixaram o hospital nesta segunda (4).

O acidente aconteceu no sábado após o motorista de um ônibus que foi de Belo Horizonte para a praia de Itaóca, no Estado vizinho, perder o controle do veículo, que capotou e deixou 46 feridos e quatro mortos, incluindo o condutor. A ocorrência se deu em um local conhecido como Curva da Morte, na Serra de Vargem Alta, entre Cachoeiro do Itapemirim e Vargem Alta.

As outras 33 vítimas foram levadas para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro do Itapemirim e, de acordo com a instituição, oito permanecem internadas na enfermaria com quadro de saúde estável.

O ônibus levava 55 passageiros, 50 sentados e cinco crianças de colo, conforme informou a empresa responsável pelo veículo, LV Turismo. Todos os documentos estavam regulares para a realização da viagem.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil do Espírito Santo e o caso, segundo a corporação, está sob a responsabilidade da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Cachoeiro de Itapemirim. As investigações começaram imediatamente após o fato e o local foi periciado. O ônibus foi encaminhado para perícia mecânica e passageiros sobreviventes e testemunhas da ocorrência prestaram depoimento. O prazo para a conclusão do laudo pericial é de 30 dias.

Leia mais:

Acidente com ônibus de turismo mineiro deixa pelo menos quatro mortos e 15 crianças feridas no ES