O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiram, nesta quarta-feira (4), um alerta de risco à saúde da população da Grande BH e das regiões Noroeste do Estado e Triângulo Mineiro devido à baixa umidade relativa do ar. Nos próximos dias, algumas cidades, dentre elas a capital mineira, podem ficar com secura próxima dos 12%, clima que se aproxima do desértico.

A baixa umidade deve intensificar ainda mais a sensação térmica de altas temperaturas, que já têm sido registradas na capital mineira nos últimos dias. Nesta semana, Belo Horizonte tem batido seguidos recordes de temperaturas no inverno de 2019. No domingo (1), na segunda (2) e na terça-feira (3), os termômetros registraram temperaturas acima dos 33ºC.

De acordo com o Inmet, dois diferentes cenários, que são preocupantes, deverão ser registrados nesta quarta (4). O pior, será na Grande BH, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Norte e no Vale do Jequitinhonha, onde a umidade relativa do ar deverá oscilar entre 12% e 20%, quando o ideal indicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é acima de 60%.

11h20 - A massa de ar seco e quente deixa os índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%, até às 12h de quinta-feira (05). Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/z4gizDK2L6 — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) September 4, 2019

Os riscos vão desde incêndios florestais até problemas de ressecamento de pele, desidratação, desconforto nos olhos e no nariz. Para evitar os problemas com o corpo, médicos indicam beber bastante líquido, evitar atividades físicas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, além de usar hidratante para pele e umidificar o ambiente sempre que possível.

Perigo Potencial

Já nas cidades do Vale do Rio Doce e na Zona da Mata, o aviso é para perigo potencial, já que a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 30%. Nestas localidades, a recomendação é ingerir bastante líquido e evitar desgastes físicos. Os riscos para a saúde e de incêndios florestais são menores, mas continuam presentes.

A temperatura máxima na Grande BH na tarde desta quarta-feira deve ficar na casa dos 31ºC. A mínima pela manhã foi de 18°C. A partir de quinta (5), os termômetros já devem apresentar ligeira queda, com a máxima caindo para 29°C, depois 25°C (na sexta-feira), com ligeira possibilidade de chuviscos.

