Após fechar uma semana com chuva quase todos os dias, Belo Horizonte deve registrar dias mais estáveis a partir deste domingo (15). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A mínima registrada neste domingo foi de 18°C e a máxima prevista é de 32°C. A tendência é de céu parcialmente nublado durante o dia e à noite. A segunda-feira (16) deve ter temperaturas em torno de 30°C, na capital, com dia mais ensolarado e com poucas nuvens. A mínima ficará na casa dos 16°C. Na terça-feira (17), o cenário se repete, com céu claro a parcialmente nublado e termômetros variando entre 17ºC e 31°C.

A previsão da primeira chuva da semana é para quarta-feira (18), quando o dia deve ficar parcialmente nublado e há possibilidade de precipitações em áreas isoladas. Na quinta-feira (19), a probabilidade aumenta e deve ser um dia com muitas nuvens e chuvisco.

Máxima pode chegar a 32ºC na capital, conforme a previsão do tempo

Minas Gerais

Para as demais áreas do Estado, estão previstas chuvas isoladas no Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha neste domingo. Nas três últimas regiões também deve chover na segunda-feira.

Terça e quarta devem registrar temperaturas altas, com máximas chegando a 40°C e chuva com trovoadas prevista na terça para o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudoeste. Para quarta-feira, há previsão de chuva com trovoadas também na região Oeste do Estado.

Mortes

O período chuvoso já fez sete vítimas no Estado, conforme informações da Defesa Civil Estadual, desde outubro. A última morte foi a de Gislei Oliveira, de 37 anos, que desapareceu após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza durante um temporal em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do homem foi encontrado nesse sábado (14).

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, as mortes aconteceram em seis cidades do Estado. Até o momento, 13 municípios decretaram situação de emergência por causa da chuva. São eles: Santa Rita do Sapucaí, Itabirito, Viçosa, Ninheira, Rio Acima, Córrego Novo, Paula Cândido, Rio Pardo de Minas, Tamumirim, Pingo D'Água, Muriaé, Reduto e Engenheiro Caldas.

Leia mais:

Temporal alaga ruas em Ibirité, na Grande BH

Vídeo mostra faixa de pedestres sendo carregada pela enxurrada durante chuva em Uberlândia; assista