Duas das vítimas do acidente com um ônibus que caiu de um viaduto na BR-381, em João Monlevade receberam alta neste sábado (12). No acidente ocorrido no dia 4 de dezembro, 19 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas.

As duas pessoas – uma mulher de 27 anos e um homem de 25 – estavam internadas no Hospital Margarida. Eles são moradores das cidades de Mata Grande e Delmiro Gouveia, em Alagoas.

De acordo com a Prefeitura de João Monlevade, eles ficarão abrigados na cidade até retornarem ao Nordeste.

Outras cinco pessoas continuam internadas em hospitais de Minas Gerais. Dois homens em João Monlevade e outras três no Hospital Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Das vítimas internadas em BH, conforme a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), um homem de 33 anos segue internado no CTI em estado grave, assim como um menino, de 10 anos, acolhido no CTI pediátrica da unidade de saúde. Já a menina, de 7 anos, está com o em estado de saúde estável e passa bem.