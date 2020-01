O corpo do homem que havia sido levado pela correnteza durante as chuvas que atingiram Coronel Fabriciano, na Zona da Mata, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (27). Fábio Damásio, de 42 anos, é a primeira morte confirmada neste período chuvoso na cidade, que está em estado de emergência, com 105 pessoas fora de casa.

Damásio foi encontrado no rio Piracicaba, no bairro Mangueiras. A vítima tinha constantes ataques epilépticos, e não conseguiu sair da correnteza ao entrar na enxurrada durante a chuva de sexta-feira (24). Naquele dia, o volume de chuvas sobre o município foi de 129 milímetros, informou a Defesa Civil.

Em todo o Estado, o número de mortos em incidentes causados pelas chuvas subiu para 45, de acordo com os dados atualizados da Defesa Civil estadual nesta manhã. Dezoito pessoas estão desaparecidas. A cidade com maior número de mortos é Belo Horizonte, com 13 óbitos. Em seguida estão Betim (6), Ibirité (5), Alto Caparaó (4) e Jequitibá e Simonésia, com duas cada.

Em situação de emergência reconhecida pelo governo do Estado, Coronel Fabriciano tem 305 pessoas estão fora de casa. São 93 desalojados e 12 desabrigados. O gerente da Defesa Civil local, Daniel Fernandes Nunes, disse que a Escola Municipal Boa Vista, no bairro Santa Helena, está sendo também ponto de apoio para recebimento de donativos. O foco agora é em vistorias e limpeza.

“As atividades da Defesa Civil foram concentradas nos dias 24, 25 e 26 para as ocorrências com alto potencial de danos humanos. Outras vistorias serão ainda realizadas durante a semana que se inicia, e agora vamos fazer desobstrução de vias que sofreram com desmoronamentos, alagamentos e deslizamentos”, afirmou.

Segundo Araújo, a cheia do rio Piracicaba e de outros córregos locais atingiu pelo menos seis pontos na cidade, sendo o principal deles o bairro Manoel Domingos. São quatro pontos onde estão sendo alojados os desabrigados. Além da escola Boa Vista, moradores são levados para a Escola Municipal Nicanor Ataíde, no bairro Mangueiras, a Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Dom Helvécio, e a Igreja Católica do bairro Manoel Domingos.

Leia Mais:

Moradores de Santa Luzia enfrentam congestionamento por causa de vias interditadas

Cruz Vermelha faz alerta do que precisa para ajudar vítimas de chuva em Minas; assista

Desde quinta-feira, equipes da prefeitura recolheram mais de 2 mil toneladas de lixo e entulho