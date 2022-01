A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com novos editais para a contratação de profissionais e formação de cadastro de reserva para o Complexo Hospitalar de Urgência (Hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins), em Belo Horizonte, e para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Os salários básicos chegam a R$ 5,8 mil. O Complexo Hospitalar de Urgência está contratando pediatra e especialista (Clínica Médica, Medicina Intensiva ou Medicina de Emergência). A carga horária semanal é de 24 horas. As inscrições se encerram em 17 de janeiro. O edital pode ser conferido aqui.

Em Patos de Minas, no Hospital Regional Antônio Dias, são sete vagas para pediatras, também com carga horária de 24 horas e salário de R$ 5,8 mil. Também há uma vaga para médico generalista, 24 horas semanais, R$ 3.960. Inscrições até 18 de janeiro. Mais informações podem ser acessadas aqui.



Importante lembrar que as inscrições não devem ser feitas pelo celular, pois o sistema é incompatível. Também é recomendado navegar pelo Internet Explorer ou Mozilla Firefox (versão 3.5).

