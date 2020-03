Moradores de Ponte Nova, na Zona da Mata, e Monte Sião, no Sul de Minas, tiveram que evacuar suas casas e estão em abrigos temporários após as chuvas que atingiram as duas cidades entre a noite deste domingo (1º) e a madrugada desta segunda-feira (2). São 20 famílias fora de casa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em Ponte Nova, o rio Piranga transbordou ainda na noite de domingo. Um córrego afluente do rio, no bairro Triângulo, transbordou após as duas manilhas de canalização falharem. Por risco de rompimento, 12 famílias foram tiradas de casa no povoado de Massangano.

Até a tarde desta segunda-feira (2), elas não haviam sido autorizadas a retornar. A Defesa Civil da cidade monitora a situação e informou que, durante esta tarde, houve estiagem na cidade e, com isso, o volume dos rios diminuíram. Duas famílias estão em abrigos montados pela prefeitura e o restante em casas de parentes.

Já em Monte Sião, oito famílias estão desalojadas. Um morador teve a casa destruída pela enxurrada e é o único desabrigado no município. Uma ponte na cidade sofreu danos e está interditada por tempo indeterminado.

As prefeituras das duas cidades informaram que não há mortos ou desaparecidos.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma frente fria está atuando pela região Sudeste, fazendo com que a temperatura caia em Minas Gerais e que chuvas fortes sejam registradas. A previsão é que o tempo se mantenha assim durante a semana.

Nesta segunda-feira (2), Belo Horizonte registrou o dia mais frio do ano. Às 5 horas da manhã, os termômetros marcaram 14,6ºC. O vento fez com que a sensação térmica ficasse ainda mais baixa. Até o próximo domingo (8), a previsão é de pancadas todos os dias - e a qualquer hora.

As fortes chuvas causaram problemas não só em Minas. No Rio de Janeiro, quatro pessoas morreram desde sábado (29) de acordo com dados da Defesa Civil Estadual (Sedec-RJ). O Estado está sob estado de alerta.

