Dois funcionários de uma funerária tiveram que ser salvos da van da empresa durante a chuva forte que atingiu Contagem, na Região Metropolitana de BH, na tarde desta quinta-feira (6). Os dois estavam na avenida Teresa Cristina, quando a via ficou alagada no bairro Jardim Industrial, e foram resgatados pela Guarda Municipal da cidade, que usou cordas.

Segundo a Guarda, a avenida já estava sendo monitorada devido aos riscos de alagamento. Por volta das 16h, os homens transitavam com o carro numa parte da via onde os bueiros não estavam conseguindo fazer o escoamento da enxurrada e ficaram ilhados.

Moradores do bairro disseram aos socorristas que, antes de eles chegarem, os dois homens quiseram sair andando da van, mas foram orientados a ficar dentro do carro, pois o bueiro da avenida tinha estourado em dias anteriores e eles poderiam ser sugados.

Utilizando uma corda, os guardas fizeram a ancoragem em uma viatura do órgão e usaram postes para apoiar. Os dois homens foram retirados em segurança e sem ferimentos e tiveram que esperar a água baixar para voltar ao veículo, que ficou com os caixões revirados. Não havia corpos dentro.

Esta não foi a única ocorrência desta tarde em Contagem. A cidade sofreu impactos do alagamento da avenida Teresa Cristina, com a correnteza que veio do córrego Ferrugem, na Vila São Paulo, e do Arrudas, na região Oeste da capital.

