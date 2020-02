Em mais uma tempestade em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (6), moradores da avenida Teresa Cristina, no bairro Madre Gertrudes, região Oeste da capital, voltaram a sofrer com prejuízos. “Perdi tudo três vezes nessas últimas chuvas, perdi minhas coisas e as que ganhei em doação, hoje eu vivo chorando, vivo deprimido”, lamentou o tosador de animais Fábio Júnior Alves Ribeiro, que estava no local para receber a Defesa Civil para avaliar a casa onde ele morava, mas ninguém apareceu.

Temporal deixou prejuízos na av Teresa Cristina, no bairro Madre Gertrudes

Fábio está de contrato assinado para morar de aluguel no bairro das Indústrias, onde espera ter mais tranquilidade. “Agora vão demolir a casa e vou entrar com o pedido de bolsa aluguel”, contou. No momento, ele está abrigado em uma igreja porque, segundo declara, foi retirado do abrigo temporário em uma escola com a esposa e duas filhas.

O vigia Wesley Ribeiro, 40, descia a rua de casa, na avenida Palestina, com compras de supermercado. Acompanhado do filho de dez anos e da esposa, ele corria para casa para se esconder da chuva que chegou de surpresa. “Não tem mais móvel na minha casa, a chuva estragou o portão e agora temos que entrar pela janela”, contou o vigia. Ele e a família estão provisoriamente na casa da sogra, no andar de cima da dele, e aguardam a autorização do juiz para ter acesso à indenização e procurar outro lugar para morar.

O trânsito na Teresa Cristina foi fechado por volta das 14h desta quinta e liberado às 17h. O local está no limite entre Belo Horizonte e Contagem.



Nas chuvas que castigaram o Estado em janeiro, o local ficou bastante afetado. A força das águas do Arrudas levou partes do asfalto e formou crateras pela pista, algumas ainda abertas quase um mês depois.

Em coletiva de imprensa no início da semana, o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), chegou a dizer que somente um milagre poderia livrar os moradores do entorno da Teresa Cristina de mais estragos das chuvas que atingem a cidade e voltou a citar a responsabilidade do Estado nas obras no Córrego Ferrugem e no Ribeirão Arrudas.

