Doença crônica que sem o tratamento adequado pode deixar a pessoa cega, o glaucoma é uma preocupação constante dos médicos. Na busca por conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, o próximo dia 26 será marcado pelo Dia Nacional de combate à doença.

Em razão da data, o Hospital de Olhos Hilton Rocha, em Belo Horizonte, está oferecendo atendimento gratuito à população. Os interessados devem agendar a consulta pelo WhatsApp (31-99682-6292) até 21 de maio. Não há restrições de idade. Todos os protocolos sanitários para barrar a transmissão da Covid-19 são seguidos à risca na unidade de saúde.

O prédio do Hospital de Olhos Hilton Rocha fica na rua Juiz da Costa Val, 161, no Santa Efigênia, na região Leste. Antes, funcionava no Mangabeiras, na região Centro-Sul da capital.

Glaucoma

O glaucoma atinge o nervo óptico, estrutura responsável por conectar o que o olho enxerga com o cérebro para formar a visão. A pressão intraocular elevada machuca o nervo progressivamente. Não é possível recuperar as partes lesionadas. Assim, se a enfermidade não for tratada corretamente pode deixar o paciente cego. Na maioria dos casos, a pessoa já nasce com uma predisposição genética.

