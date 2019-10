Pelo menos dois incêndios contribuem para a névoa de fumaça em Belo Horizonte nesta quinta-feira (17). Um deles atinge a mata da UFMG, no bairro Engenho Nogueira, região da Pampulha, e dificulta a direção de motoristas que trafegam pelo Anel Rodoviário no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três viaturas atuam no no combate às chamas, com cerca de dez militares; a área queimando é bastante extensa. Os militares declararam que ainda não há informações sobre mudanças na rotina da universidade devido à fumaça.

O outro incêndio atinge uma área de bambuzal no bairro Minas Caixa, em Venda Nova. Os bombeiros informaram que as chamas estão altas e se alastrando rapidamente, com risco iminente de atingir residências na região. Uma viatura já atua no local no combate ao fogo.

Névoa de fumaça

Horizonte embaçado, cheiro de fumaça e fuligem no ar. O fenômeno conhecido como névoa seca ou névoa de fumaça - tem se tornado mais comum em Belo Horizonte. E a previsão é de que, pelo menos até sexta-feira (18), a cidade continue sendo coberta por uma cortina de fumaça em função da baixa umidade relativa do ar e incêndios esparsos.

De acordo com o site Climatempo, o fenômeno pode ser acentuado pela poluição e queimadas. "A presença de sistemas de alta pressão atmosférica, que causam a inversão térmica, facilitam a ocorrência da névoa seca. A fumaça das queimadas deixa o fenômeno mais denso e incômodo", esclareceu o instituto.

Com informações de Renata Evangelista.

