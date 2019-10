Horizonte embaçado, cheiro de fumaça e fuligem no ar. O fenômeno conhecido como névoa seca ou névoa de fumaça - tem se tornado mais comum em Belo Horizonte. E a previsão é de que, pelo menos até sexta-feira (18), a cidade continue sendo coberta por uma cortina de fumaça em função da baixa umidade relativa do ar e incêndios esparsos.

"Estamos em um período muito longo sem chuva e, associado a isso, o tempo está muito seco. Essa mistura provoca essa névoa seca", detalhou o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo ele, como a umidade relativa do ar vai continuar em níveis próximos dos 20%, quando o ideal é 60%, a névoa de fumaça deve se repetir em BH nas noites desta quinta (17) e de sexta (18). Na quarta-feira (15), o fenômeno voltou a surpreender os belo-horizontinos. Antes disso, ele já havia aparecido no dia 18 de setembro e também no dia seguinte,

De acordo com o site Climatempo, o fenômeno pode ser acentuado pela poluição e queimadas. "A presença de sistemas de alta pressão atmosférica, que causam a inversão térmica, facilitam a ocorrência da névoa seca. A fumaça das queimadas deixa o fenômeno mais denso e incômodo", esclareceu o instituto. O Corpo de Bombeiros informou que nenhum grande incêndio foi registrado na capital na quarta-feira, mas vários focos foram combatidos durante todo o dia. O balanço, porém, ainda não foi contabilizado.



Na quarta, cidade ficou encoberta por fumaça

Refresco

Azevedo disse que a partir do fim de semana a previsão é de chuva para BH. "Então o fenômeno vai se dissipar", apontou. O meteorologista lembrou que a última precipitação na cidade foi no dia 4 de junho. Antes da chuva, a capital vai enfrentar o tempo seco e as altas temperaturas. Nesta quinta, os termômetros devem atingir os 33ºC. A máxima até sexta pode chegar a 35ºC. Por causa da secura, a Defesa Civil emitiu um alerta orientando que a população se hidrate. Clique aqui e confira todas as dicas para enfrentar esse período de tempo e névoa seca.

Com a cidade encoberta por fumaça, os internautas belo-horizontinos, claro, repercutiram o fenômeno nas redes sociais. Confira abaixo algumas manifestações:

Os internautas também brincaram com a situação:

- Você é de BH, né?

- Como você sabe? É meu sotaque?

- Não.

- É pq eu to com um queijo no meu prato?

- Não.

- como você sabe então?

- é que você tá com cheiro de fumaça — Romulado (@marioromualdo) October 17, 2019 Bh nos últimos dias....

(Não aguento mais esse cheiro de fumaça, além do calor) pic.twitter.com/ejw9eXcYJ3 — Kamila Santos (@Kamila_TS) October 16, 2019

Leia mais:

Névoa de fumaça e fuligem podem retornar nesta quinta; entenda a causa do fenômeno

No dia mais seco do ano e de vários incêndios, BH é tomada por névoa de fumaça na noite desta quarta

Em meio a tempo seco e vários incêndios, BH tem céu tomado por névoa de fumaça pelo 2º dia seguido

​Médico ensina a aliviar desconforto com fumaça em BH