Estão abertas, até 17 de setembro, as inscrições para o 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal (QMA), promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG).

Uma novidade no regulamento, em 2021, será a realização das etapas regional e estadual, de julgamento, no mesmo dia e local. A medida está relacionada à pandemia de Covid-19, que impôs restrições à realização dos concursos regionais. A data escolhida é 6 de outubro.

A etapa regional vai acontecer das 9h às 12h e, a estadual, das 14h às 17h, no Senac - Unidade Belo Horizonte - Centro (rua Tupinambás, 1.038).

O concurso é uma realização do Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais (Seapa)

“Com o objetivo de não perder essa valorização do queijo de cada região, da premiação em cada região, vamos fazer essa etapa na capital mineira. Então, a diferença do regulamento desse ano é exatamente essa: a etapa regional vai ser feita antes da estadual, num mesmo dia, em Belo Horizonte,” explica a coordenadora técnica estadual, Maria Edinice Soares.



Segundo ela, a degustação será presencial, já que não tem como ser virtual. Mas, como no ano passado, a disputa deste ano não terá as presenças de convidados como produtores e lideranças, em função das regras sanitárias de controle da pandemia. “Haverá somente a participação da equipe técnica e do corpo de jurados”, confirma Maria Edinice.



Na etapa regional, serão avaliados, separadamente, os queijos de cada região produtora: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Serro, Triângulo Mineiro e regiões não caracterizadas; e serão classificados os cinco queijos com maior pontuação de cada grupo, sendo estes os selecionados para a etapa estadual.



Vale lembrar que o júri é composto por estudiosos da produção queijeira e profissionais com ampla experiência na área.



Participação



Pode participar do concurso o produtor de Queijo Minas Artesanal das tradicionais microrregiões produtoras, desde que esteja legalizado junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), ao Serviço de Inspeção Municipal ou, ainda, ao Consórcio Regional de Inspeção.



Também pode concorrer o produtor do queijo localizado fora das oito regiões caracterizadas, conforme permitido pela Lei 19.492 de 13/1/2011, desde que esteja regularizado junto IMA.



Premiação



A premiação do Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal de 2021 será totalmente on-line e está prevista para 14/10. Haverá transmissão em tempo real pelo canal da Emater-MG no Youtube.



“Este ano, a premiação também vai ser um pouco diferente. Vamos premiar os três primeiros colocados de cada região e, depois, os cinco colocados do concurso estadual propriamente dito”, ressalta Maria Edinice.



Pelo regulamento, todos os produtores concorrentes do 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal receberão o Certificado de Participação. Será realizada também a premiação com troféus, nas duas etapas, sendo que, na etapa regional, serão premiados com troféus os três primeiros colocados de cada região caracterizada e de regiões não caracterizadas.



Já na etapa estadual serão premiados com troféus os cinco primeiros classificados: Campeão Estadual, Vice-Campeão Estadual, além dos 3°, 4° e 5° colocados da disputa estadual.

Clique aqui para acessar o regulamento do 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal.

Serviço

13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal

Inscrições: até 17/9/2021 (sexta-feira)

Regulamento: neste link

Etapas:

Regional - 6/10/2021 (quarta-feira), das 9h às 12h

Estadual - 6/10/2021 (quarta-feira), das 14h às 17h

Local: Senac - Unidade Belo Horizonte (Rua Tupinambás, 1.038 - Centro)

Premiação:

Data (prevista): 14/10/2021 (quinta-feira)

Transmissão: pelo canal da Emater-MG no Youtube.



(*) Com informações da Agência Minas



Leia mais:

Jovens de 25 e 26 anos que perderam 'mutirão da vacina' em BH podem participar de repescagem

Kalil rebate declaração de Sérgio Coelho e diz que 2,3 mil famílias dependem da Feira Hippie em BH