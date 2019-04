A decisão judicial que bloqueava o aumento da tarifa do metrô de Belo Horizonte foi suspensa. Uma nova sentença, assinada nessa segunda-feira (22), derrubou a liminar anterior e permite, agora, que as passagens custem R$ 3,40, valor 88% maior do que o praticado atualmente, de R$ 1,80.

Na justificativa, o desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal de Minas Gerais (TRF-MG), classifica a liminar anterior como "grave lesão à ordem pública", acatando a argumentação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que apontou potencial risco de dano à coletividade devido ao comprometimento do serviço prestado por falta de verba para investimentos.

Quando tentou emplacar a tarifa de R$ 3,40 pela primeira vez, a CBTU declarou que o aumento era necessário para viabilizar a prestação dos serviços, há 12 anos sem reajuste. A reportagem tentou contato com a companhia, que ainda não se posicionou sobre o caso mais recente.

Vai e vem

Desde maio de 2018, a CBTU tenta elevar o valor cobrado pela passagem do metrô da capital mineira. O preço chegou a ser ajustado naquele mês, mas uma liminar barrou o acréscimo.

O último aumento das passagens do serviço foi anunciado em novembro de 2018 após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permitir a elevação. A mudança foi alvo de uma série de ações judiciais. A alta de 88% chegou a ser sentida pelos usuários do metrô por três dias, mas uma nova liminar assinada no dia 16 de novembro determinou que os bilhetes voltassem a custar R$ 1,80.

