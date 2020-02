A cervejaria Backer vazou nesta terça-feira (4) partes de um laudo preliminar feito pela Polícia Civil de Minas que indicam não haver evidências de monoetilenoglicol e dietilenoglicol no tanque de brassagem, onde a água entra em contato direto com a matéria-prima da cerveja. A perícia contradiz laudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e confirma uma defesa que a indústria vem fazendo desde o início das investigações do caso, de que a água não estava contaminada.

O documento tornado público nesta terça-feira (4) traz resultados de uma análise feita no dia 13 de janeiro por técnicos do Instituto de Criminalística da polícia. Conforme o laudo, não foram encontradas as substâncias tóxicas no tanque de brassagem para preparação do mosto. "Conforme o laudo da polícia, nesse item A, não foi identificada substâncias de interesse criminalístico", afirmou a Backer.

Seis dias após a perícia feita pela Polícia Civil, a Backer apresentou uma análise feita por um químico contratado de forma independente que também negou a presença de monoetilenoglicol e dietilenoglicol no tanque. A Polícia Civil não negou a veracidade do estudo vazado pela Backer nesta terça-feira (4), mas disse que não comenta resultados isoladamente.

Já o Ministério da Agricultura manteve o resultado inicial de sua perícia, que indica presença das substância tóxicas na água. As amostras foram recolhidas no dia 10 de janeiro, ou seja, antes da coleta da Polícia Civil e também das análises independentes que a Backer solicitou.

O número de mortos por intoxicação com dietilenoglicol subiu para seis nessa segunda-feira (3). A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou as duas mortes mais recentes, uma na manhã de segunda-feira e outra no último sábado (1), de dois homens naturais de Belo Horizonte.

Entre os 30 casos notificados, a intoxicação pelo produto químico foi confirmada em quatro, inclusive em um dos óbitos, os demais permanecem sob investigação. São 22 casos na capital mineira e outros em Capelinha, Nova Lima, Pompéu, Ribeirão das Neves, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa.

Isolado

A perícia vazada nesta terça-feira (4) mostra também que foram encontradas amostras das duas substâncias tóxicas no tanque do sistema de refrigeração e nos tanques de fermentação, além de monoetilenoglicol em uma bombona de metal. Estas três estruturas, segundo cervejeiros, são posteriores ao processo de produção da cerveja e, em tese, não há contato entre eles e o produto envasado.

Posicionamentos anteriores da Backer já vinham confirmando essa informação. A empresa negava ter feito compra do dietilenoglicol, mas admitia que usava o monoetilenoglicol em processos nos quais ele não tinha contato com as cervejas, como confirma o laudo da Polícia Civil. Nesta terça-feira, a cervejaria reafirmou, mais uma vez, as colocações.

A Polícia Civil não quis comentar o vazamento feito pela Backer da perícia preliminar, mas disse que a empresa tem acesso aos resultados já obtidos por ser um direito constitucional da companhia. "Ainda não há previsão para conclusão da maioria dos laudos", informou a instituição.

O Mapa identificou contaminação por dietilenoglicol e por monoetilenoglicol em 41 lotes de dez rótulos da cervejaria Backer: Belorizontina, Backer Pilsen, Backer Trigo, Brown, Backer D2, Capixaba, Capitão Senra, Corleone, Fargo 46 e Pele Vermelha. A empresa está proibida de comercializar os produtos e as autoridades recomendam que os consumidores não bebam nenhum dos produtos da marca.

As investigações em Minas já duram 30 dias e o delegado responsável pelo caso, Flávio Grossi, pretende pedir mais tempo à Justiça para os trabalhos, considerados complexos. Os investigadores já ouviram 24 pessoas, entre prováveis contaminados e familiares. Dentre os entraves, está na Justiça o pedido da exumação do corpo de uma mulher que morreu no dia 28 de dezembro, em Pompéu, na região Central do Estado.

