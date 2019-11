As obras que, em tese, podem acabar com o histórico de tragédias causadas por alagamentos em Belo Horizonte ganharam uma nova fonte de recursos. A Prefeitura publicou nesta sexta-feira (28) uma lei que permite que o poder executivo tome empréstimos de até US$ 85 milhões para obras de macrodrenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Isidoro.

A transação foi aprovada no início de setembro pela Câmara dos Vereadores. A verba, que na cotação atual equivale a R$ 360 milhões, será contratada "junto à Corporação Andina de Fomento ou a outra instituição financeira nacional ou internacional, com a garantia da União", conforme o texto publicado no Diário Oficial do Município.

No dia 1º deste mês, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura anunciou um conjunto de obras para conter os estragos causados pela chuva em sete regionais. Somente Barreiro e Noroeste não foram listadas. O projeto para o qual o recurso vindo do empréstimo será destinado, no entanto, ainda não foi especificado. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura foi procurada, mas ainda não respondeu aos questionamentos.