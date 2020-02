Tradicionais e novos blocos desfilam neste domingo (23) em Belo Horizonte, em mais um dia do Carnaval 2020 na cidade. Em todas as regiões da cidade, 64 cortejos vão movimentar os foliões até o fim do dia. Tem programação para todos os gostos, desde as reflexões do Pena de Pavão de Krishna até o rock do Alcova Libertina.

No centro, dois blocos já tradicionais e que prometem arrastar grande quantidade de foliões desfilam de manhã. A partir das 9h, as concentrações do Beiço do Wando, na avenida Brasil e do Alô Abacaxi, na avenida Afonso Pena, abrem o domingo. Os dois blocos mudaram o local da folia no ano passado.

Na região Noroeste, o destaque fica por conta do Orisamba, que sai na Vila Senhor dos Passos, no complexo da Pedreira Prado Lopes. Com levada afro, o cortejo se reúne às 10h e depois roda as ruas da favela fazendo o Carnaval colorir a região. A concentração será na rua Fagundes Varela.

Já no Boa Vista, região Leste, o som que vai embalar os foliões é o das marchinhas clássicas e do samba característico do Carnaval do sudeste brasileiro. A partir das 14h, o bloco A Inês é Santa concentra na rua Delfim Moreira e sair desfilando pela rua Contagem.

Para quem prefere os palcos oficiais, o domingo tem apresentações durante todo o dia nos espaços montados na rua G, no bairro Confisco, na rua da Passagem, na Serra, na rua José Félix Martins, no bairro Mantiqueira, na rua Itapecerica, no bairro Lagoinha, e na praça da Estação.

O destaque, porém, fica para o Parque Municipal, onde haverá o Carnavalzinho. De 8h às 13h, uma programação especial, voltada para as crianças e para a família, vai embalar a folia dos pequenos. Djs e bandas locais, com axé, samba, funk e dança estão na programação dos palcos espalhados pela cidade, que você confere aqui.

Metrô e ônibus

Com a demanda alta durante o Carnaval, o metrô vai funcionar em esquema diferenciado. Neste domingo (23), e nos próximos dois dias, a estação Central ficará aberta até 1h. As outras estações ficam abertas apenas para desembarque.

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o metrô de BH orienta que, para evitar filas e transtornos, o usuário compre os bilhetes no caminho de ida para a folia, já que na volta, muitas pessoas tentam usar a estação Central e a demanda fica alta. Na estação Central, não haverá recargas de cartão BHBUS, para que as filas fiquem agilizadas. Nas demais estações, as recargas acontecem normalmente.

Por toda a cidade 261 pontos de ônibus foram desativados ou alterados de lugar pela BHTrans. Por isso, a orientação da empresa de transporte é que o usuário vá e volte na mesma linha de ônibus. Assim, na ida ele consegue já saber onde pode pegar o ônibus para a volta. Todas as alterações estão afixadas em cartazes nos pontos e também no SiuMobile, aplicativo oficial de ônibus de BH.

O Move vai operar 24 horas. As estações Rio de Janeiro, São Paulo, Tamóios, Carijós e as de transferência das avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I e Vilarinho, só vão estar fechadas quando os blocos estiverem passando perto delas. De resto, os ônibus circularão normalmente.

O foliônibus, coletivo colorido gratuito, não circula na Pampulha neste domingo (23). Ao todo, 35 veículos circularão entre 9h e 20h, na segunda (24) e na terça-feira (25), na Pampulha e na região Centro-Sul. De acordo com os organizadores e patrocinadores da festa, os veículos terão saída a cada 15 minutos.

Confira abaixo o trajeto completo das três rotas.

Rota 1 – Centro/Barro Preto/Savassi/Santa Tereza (Via Contorno)

Itinerário: Av. do Contorno (Estação Lagoinha), Av. do Contorno, Rua Raul Mendes, Rua Bueno Brandão, Rua Hermílio Alves, Av. do Contorno, Retorno na Ponte da Rua 21 de Abril (Rodoviária), Av. do Contorno (Estação Lagoinha).

Rota 2 – Centro/Savassi/Floresta (Via Bahia e Contorno)

Itinerário: Av. do Contorno (Estação Lagoinha), Rua Rio Grande do Sul, Rua dos Tupinambás, Rua Curitiba, Av. Bias Fortes, Rua da Bahia, Av. do Contorno, Vdt. da Floresta, Av. do Contorno (Estação Lagoinha).

Rota 3 – Pampulha/Mineirão

Itinerário: Alça de ligação da Av. Dom Pedro I / Av. Portugal entre Rua Canárias e Av. Portugal, Alça de retorno exclusivo de ônibus em frente a Estação Pampulha, Rua Cheik Nagib Assrauy, Av. Dom Pedro I, Barragem da Pampulha, Av. Otacílio Negrão de Lima, Retorno na rotatória da Av. Chaffir Ferreira, Av. Otacílio Negrão de Lima; Av. Santa Rosa, Av. Pres. Antônio Carlos, Av. Mal. Esperidião Rosa (retorno), Av. Pres. Antônio Carlos; Av Pedro I , Alça de ligação da Av. Dom Pedro I / Av. Portugal, Av. Portugal, Rua do Mel, Rua das Canárias (dir.),Alça de ligação da Av. Dom Pedro I / Av. Portugal entre Rua Canárias e Av. Portugal.

Ruas interditadas

Seja na região central, que concentra a maioria dos blocos da cidade, ou nas regionais, onde palcos oficiais e cortejos desfilarão, ruas precisaram ser fechadas. Os bloqueios não funcionam 24 horas, exceto no centro. Confira abaixo o mapa com todas as interdições no hipercentro de BH.

