Uma menina de 2 anos morreu atingida pelo telhado da cozinha da casa em que ela vivia na cidade de Olhos D'Água, no Norte de Minas. O imóvel, na zona rural da cidade, apresentava rachaduras desde a última sexta-feira (24), quando uma forte chuva caiu no município. Nesta segunda (27), o teto desabou.

Esta foi a única morte registrada na cidade, de pouco mais de 5.000 habitantes. O Corpo de Bombeiros informou que não conseguiu chegar a tempo na comunidade de Pindaíba, que estava ilhada devido a inundação do ribeirão de Areia, que passa nas proximidades. A Defesa Civil local informou que não há desabrigados em Olhos D'Água.

Em Minas Gerais, o número de mortos em incidentes causados pelas chuvas subiu para 45, de acordo com os dados atualizados da Defesa Civil estadual nesta manhã. Dezoito pessoas estão desaparecidas. A cidade com maior número de mortos é Belo Horizonte, com 13 óbitos. Em seguida estão Betim (6), Ibirité (5), Alto Caparaó (4) e Jequitibá e Simonésia, com duas cada.

O chefe de gabinete da prefeitura de Olhos D'Água, Álvaro Antônio Nunes, informou que a menina que morreu nesta manhã chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho de uma unidade de saúde. Na casa também estavam o pai e a mãe da garota, além de um irmão dela, que sobreviveram.

O trio estava na cozinha, que fica em um cômodo separado da casa, tomando café da manhã e, após a refeição, foram para os outros pavimentos do imóvel. A mãe teria levado o irmão da vítima primeiro, mas enquanto voltava para buscar a filha, o telhado caiu.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas não conseguiram chegar no local, já que a ponte de acesso a Pindaíba estava interditada. Um helicóptero dos Bombeiros de Montes Claros também não pode sobrevoar a região pelo mau tempo.

A menina e os pais, que estavam em estado de choque, foram resgatados com o auxílio de um barco e levados para a unidade básica de saúde de Olhos D'Água.

