O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), coronel Alexandre Lucas, entrou em contato nesta sexta-feira com as Defesas Civis de Belo Horizonte e de Minas Gerais, oferecendo apoio nos serviços de acompanhamento e controle dos danos das chuvas no Estado. Além de Minas, o coronel entrou em contato também com órgãos dos outras três unidades federativas do Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Em Minas Gerais, o fim de semana é de alerta de chuvas mais uma vez. Nesta sexta-feira (3), tempestades atingiram a Grande BH e cidades do Triângulo Mineiro e partes do Sul e Zona da Mata mineira. Os estragos ainda estão sendo contabilizados por prefeituras e órgãos estaduais. Não há registros de vítimas fatais, mas há riscos de deslizamentos em todo o Estado, conforme alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o secretário Alexandre Lucas, o contato nesta sexta foi feito para orientar e obter informações, mas caso as autoridades mineiras precisem de ajuda, será necessário decretar emergência ou calamidade pública. “Estamos acompanhando a situação para apoiar as defesas civis locais em caso de necessidade. É também a orientação do ministro Gustavo Canuto”, afirmou.

Avenida Franciso Sá, em Belo Horizonte, ficou inundada após chuva na tarde desta sexta-feira (3)

Como prevenção, a Sedec tem enviado a moradores e aos órgãos os alertas de riscos de desastres naturais, que devem ser acompanhados pelas autoridades e a população. Lucas orienta que moradores das cidades mineiras mais afetadas pela chuva façam o cadastro para receber os alertas pelo celular.

“O cadastro para o envio de SMS é fundamental para preservarmos vidas e minimizarmos os prejuízos econômicos, porque o cidadão recebe com antecedência o alerta e pode se deslocar para abrigos e locais seguros. É uma medida simples, mas que pode ser decisiva”, comentou o secretário.

O cadastro é feito por SMS. Basta a pessoa enviar o CEP em que mora para o número 40199. É permitido realizar o cadastro de mais de um CEP por telefone, para que a o interessado seja alertado de várias localidades.

