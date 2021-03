Pelo menos três estabelecimentos comerciais foram alvos da fiscalização na Grande BH por descumprimento das regras de combate à pandemia de Covid-19 neste fim de semana. Em Ribeirão das Neves, uma denúncia anônima levou ao fechamento de um bar pela Polícia Militar. A corporação também notificou dois locais em Contagem.

As ações foram intensificadas nos últimos dias, quando o governo de Minas decretou a Onda Roxa em todo o Estado. Porta-voz da PM, capitão Layla Brunella informou que a fiscalização será reforçada ainda mais nos próximos dias. “A abordagem, que se inicia com um papel educativo e de conscientização, pode, sim, levar à condução daquelas pessoas que persistirem no descumprimento dos decretos estaduais e municipais”, reforça a capitão.

Foi o que aconteceu na última sexta-feira (19), quando sete pessoas foram presas durante uma festa clandestina em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O grupo não respeitou nem as autoridades locais, uma vez que a aglomeração estava sendo realizada em frente à sede da Secretaria de Saúde do município. Os participantes não usavam máscaras e descumpriam o distanciamento social.

Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um adolescente que conduzia uma embarcação na Represa de Miranda foi apreendido. Além disso, três carros foram removidos pelos militares porque, em torno dos automóveis, várias pessoas estavam aglomeradas.

Leia Mais:

ONG lança música em homenagem a pessoas de Síndrome de Down

São Paulo tem a pior semana epidemiológica desde início da pandemia

Medicamentos usados em UTIs podem começar a faltar em dois dias, alerta médico intensivista