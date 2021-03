A Polícia Militar fechou um bar em Ribeirão das Neves, na Grande BH neste domingo. De acordo com a PM, os militares chegaram até o local após uma denúncia anônima. Em Contagem, dois estabelecimentos comerciais foram notificados por descumprirem normas de funcionamento.

A PM também realizou fiscalizações no interior do estado. Em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, sete pessoas foram presas durante uma festa clandestina. Segundo a PM, o grupo - que não usava máscaras e descumpria as medidas de distanciamento social – realizava a festa em frente a sede da Secretaria de Saúde do município.

Em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, um adolescente que conduzia uma embarcação na Represa de Miranda foi apreendido. Além disso, três carros foram removidos pelos militares após aglomerações no entorno dos automóveis serem verificadas.

Segundo a porta-voz da PM, capitão Layla Brunella, as ações da polícia vão se intensificar ainda mais e tem papel educativo e de conscientização. “A abordagem, que se inicia com um papel educativo e de conscientização, pode, sim, levar à condução daquelas pessoas que persistirem no descumprimento dos decretos estaduais e municipais”, reforça a capitão.