Os estragos causados em ruas e avenidas de Belo Horizonte por causa das chuvas intensas que têm atingido a cidade desde a última sexta-feira (24) fizeram com que as solicitações do serviço de tapa-buraco subissem 50% em uma semana. Desde a chuva histórica do dia 24 até essa sexta-feira (31), mil pedidos do serviço foram feitos por contribuintes no PBH APP.

O número representa 40% de todas as demandas feitas desde o início de janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento, do dia 1º ao dia 31 de janeiro, 2950 solicitações de correções em buracos nas vias da capital mineira foram feitos por moradores.

O PBH APP é um aplicativo que pode ser instalado em telefones com sistemas Android e IOS. Por meio dele, cidadãos da cidade podem fazer solicitações e acompanhar atendimentos feitos pela administração municipal, como problemas em iluminação pública, solicitação de podas de árvores e até pedir licenciamento de eventos.

Os pedidos de tapa-buraco são os mais solicitados, mas vem caindo. Em média, contudo, não costumam passar de 2.000 número que só costuma ser ultrapassado no período chuvoso.

Segundo o secretário municipal adjunto de Planejamento, Orçamento e Gestão, Jean Mattos, pelo programa o cidadão pode mandar detalhadamente informações sobre o lugar com problema e pedir ajuda. Os pedidos são resolvidos em até três dias, mas o prazo oficial é de cerca de uma semana, conforme o secretário.

"Pelo aplicativo gratuito o cidadão facilmente consegue tirar uma foto do buraco, enviar o endereço e apontar para a prefeitura, que envia os dados diretamente para a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), que realiza o serviço", afirmou Mattos.

Atualmente, 70 mil pessoas estão cadastradas no aplicativo. A prefeitura não informou quantos pedidos estão na fila, mas disse que a cidade tem feito uma força tarefa para respondê-los o mais rápido possível, principalmente pela alta demanda gerada com os estragos dos temporais.

"O aplicativo não é a única forma de atendimento. Temos os pedidos feitos pelo 156, pelo BH Resolve e também o mapeamento preventivo que é feito pelos técnicos. O trabalho de recapeamento preventivo leva em conta não só as reclamações, mas também o fluxo da via e as visitas das equipes da prefeitura", comentou o secretário.

Nesta semana, a PBH garantiu que o trabalho de recuperação das áreas atingidas pelas chuvas não será reduzido durante o fim de semana. Desde o dia 23 de janeiro, 2.500 funcionários trabalham em diferentes frentes de limpeza, recuperação de vias e assistência a desabrigados e desalojados. São utilizadas 226 máquinas.

De acordo com a administração municipal, mais de 80 vias foram desobstruídas e liberadas. A mais problemática delas é a avenida Teresa Cristina, na região Oeste.

Para baixar o PBH APP, clique aqui se seu celular for do sistema Android, ou então clique aqui se for Iphone ou outro aparelho que use o sistema IOS.

