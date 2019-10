A chuva que atingiu Belo Horizonte nesta terça-feira (29) também deixou ilhados funcionários da Cidade Administrativa de Minas Gerais, que fica no bairro Serra Verde, em Venda Nova. Vídeos e fotos registraram a água chegando ao subsolo do prédio Minas.

Nem a Cidade Administrativa escapou da tempestade desta terça-feira (29). O subsolo do prédio Minas foi invadido pela água lamacenta.



Segundo uma funcionária do complexo que preferiu não se identificar, o local mais atingido foi o estacionamento do prédio, que fica abaixo da área mostrada nas imagens. "Quem costumava passar pelo local para sair do prédio e pegar ônibus precisou dar uma volta maior pelo andar de cima para desviar dos pontos de alagamento", detalhou.

O prédio Minas abriga as secretarias estaduais e escritórios dos comandos militares e de segurança do Estado, somente a Secretaria de Governo (Segov) fica no prédio Tiradentes.

Pessoas ilhadas

Além da Cidade Administrativa, outros locais da Região Metropolitana de Belo Horizonte registraram pessoas ilhadas após o temporal. Dez pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem ilhadas em uma residência em Betim nesta terça-feira. Em outra ocorrência, um bebê de 15 dias ficou ilhado dentro em uma casa no bairro Tupi, na região Nordeste da capital. A terceira ocorrência deixou uma pessoa ainda sem identificação ilhada no bairro Novo Aarão Reis, na região Norte.

A corporação também precisou resgatar pessoas ilhadas em veículos na avenida Tereza Cristina, em Contagem. Em uma escola no bairro Carlos Prates, na região Oeste, a corporação também atuou para salvar ilhados, entre os quais estavam alunos. Relatos aos bombeiros deram conta de que a água já chegava aos joelhos de um adulto.

Em Lagoa Santa, na RMBH, os bombeiros foram acionados para resgatar quatro pessoas ilhadas na ilha da Lagoa. As vítimas estavam em um barco que virou.

