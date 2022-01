Os moradores de BH que querem pagar o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022 com desconto só têm até esta quinta-feira (20). Mesmo quem quitar apenas duas parcelas do IPTU ganhará 10% de desconto.

A PBH enviou as guias físicas para pagamento antecipado nas primeiras semanas do ano. Ainda assim, elas também podem ser emitidas pelo site da Prefeitura, pelo APP PBH, para smartphones, e em qualquer agência dos Correios (neste caso haverá taxa de R$ 2,60).

De acordo com a Prefeitura, até 17 de janeiro, 136 mil contribuintes pagaram o imposto integralmente e outros 30 mil fizeram pagamentos parciais, também aproveitando o desconto. A arrecadação total do período foi de mais de R$ 303 milhões.

Já para os moradores que optarem pelo pagamento parcelado do imposto, que pode ser dividido em até 11 vezes, as guias estarão disponíveis nesta sexta-feira (21). Lembrando que o primeiro vencimento é 15 de fevereiro e, os demais, no dia 15 dos meses subsequentes ou na próxima data com expediente bancário.

