A partir desta sexta-feira (21), os contribuintes de Belo Horizonte poderão emitir guias para pagamento parcelado do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de 2022. O tributo pode ser dividido em até 11 vezes, com o primeiro vencimento em 15 de fevereiro e, os demais, no dia 15 dos meses subsequentes ou na próxima data com expediente bancário.

Segundo a PBH, as guias para o pagamento do imposto nesse formato não serão entregues em domicílio. Elas podem ser emitidas no site da Prefeitura, pelo APP PBH, nos smartphones, e em qualquer agência dos Correios.

Nos Correios, o contribuinte terão de pagar uma taxa de R$ 2,60 pela emissão das guias.

IPTU com desconto

Os contribuintes que quitarem ao menos duas parcelas do IPTU até esta quinta (20) terão um desconto de 10% no valor pago de forma antecipada.

As guias físicas para pagamento antecipado foram enviadas para os endereços nas primeiras semanas do ano. Elas também podem ser emitidas no site e aplicativo da Prefeitura e nas agências dos Correios.

Até 17 de janeiro, 136 mil contribuintes pagaram o imposto integralmente e outros 30 mil fizeram pagamentos parciais, também aproveitando o desconto, de acordo com a PBH. A arrecadação total do período foi de mais de R$ 303 milhões.

