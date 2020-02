Se a previsão do tempo para o fim de semana apontar chuva, a programação dos blocos de Carnaval em Belo Horizonte pode ser alterada, segundo informou a Belotur nesta sexta-feira (7). A medida de segurança contra incidentes provocados por tempestades já começa a vigorar neste fim de semana, primeiro da programação oficial da folia, e leva em conta as recomendações da Defesa Civil da capital. A previsão sábado e domingo, conforme o órgão, é de temporal.

Com cortejos marcados para sábado (8) e domingo (9), o bloco Família ZN foi o primeiro ter a programação mudada neste ano por causa da previsão do tempo. O endereço de dispersão foi transferido da Rua Cecilia Pinto, 315 para Rua Cecilia Pinto, 117, no bairro São Bernardo, região Norte de BH. A organização do bloco considerou válida a medida e contou que a chuva já é uma preocupação de longa data. "Foi até melhor porque é chato para quem vai participar correr algum risco. Desfilamos desde 2013 no mesmo bairro, mas mudamos de rua há alguns anos justamente para evitar qualquer incidente com a chuva", explicou João Pedro Félix dos Santos, um dos organizadores.

Somente o Família ZN teve o trajeto alterado neste fim de semana. Outros dez blocos estão em ponto de atenção pela Belotur e Defesa Civil, mas não estão em áreas de alagamento. Segundo a autarquia, os organizadores se comprometeram a cancelar o cortejo caso chova muito forte.

De acordo com a Belotur, a restrição de lugares com histórico de alagamento já acontece desde o início do trabalho da autarquia no Carnaval de Belo Horizonte, mas com as chuvas de janeiro, novos pontos foram mapeados e novas reuniões foram realizadas com blocos para analisar estratégias para evitar tragédias.

Para 2020, estão inscritos 453 blocos, com 520 cortejos, considerando que alguns deles desfilam mais de uma vez e outros são estáticos. Cerca de 5 milhões de foliões devem lotar as ruas da cidade entre 8 de fevereiro e 5 de março.