Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou, no fim da manhã desta sexta-feira (7), um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento. O alerta é válido até as 8h deste sábado (8). Também nesta sexta, a Defesa Civil Estadual alertou para chuvas no interior.

De acordo com o órgão, são esperados entre 30 e 50 milímetros de água. O vento deve ficar em torno de 50 quilômetros por hora. Nesta sexta, a temperatura chegou aos 16°C na madrugada e a máxima está estimada em 26°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nessa quinta (6), a chuva que caiu em Belo Horizonte já superou, em muitos bairros, a média histórica de volume de chuvas de fevereiro.

Recomendações da Defesa Civil para a chuva:

⠀

- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.

⠀⠀

- Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

⠀

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

⠀

- Atenção especial em áreas de encostas e morros.

⠀

- Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

⠀

- Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

⠀

- Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Leia mais:

Defesa Civil Estadual alerta para tempestade severa em 17 cidades mineiras nas próximas horas

Previsão para esta sexta ainda é de chuvas volumosas, mas fim de semana deve ser de 'trégua'