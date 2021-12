Famílias carentes contam com a solidariedade para ter um fim de ano com comida na mesa e brinquedos para as crianças. Por isso, projetos sociais em Belo Horizonte e região metropolitana estão arrecadando alimentos, roupas e diversos materiais.

O Natal já é na próxima semana, mas ainda é possível ajudar.

Saiba como:

LBV

Mais de mil famílias em situação de risco alimentar e vulnerabilidade social vão receber cestas básicas na Grande BH durante esta semana. A ação faz parte da campanha ‘Natal Permanente’, organizada pela Legião da Boa Vontade (LBV).

Serão 1.040 famílias - já selecionadas - espalhadas pela capital mineira, Contagem, Ribeirão das Neves e Pedro Leopoldo.

Em BH, 240 famílias já assistidas pela instituição receberão a doação entre esta terça (14) e quarta-feira (15).

Nos demais municípios, receberão as cestas aqueles já pré-selecionados pelas secretarias de assistência social e organizações assessoradas e que atuam em parceria com a LBV em cada cidade.

Confira a programação:

Belo Horizonte - terça (14) e quarta-feira (15)

Contagem - quinta-feira (16)

Ribeirão das Neves - sexta-feira (17)

Pedro Leopoldo - sexta-feira (17)

Mais de mil famílias em situação de risco alimentar e vulnerabilidade social vão receber cestas básicas na Grande BH durante esta semana

As informações sobre como ajudar podem ser vistas no portal da entidade, por meio deste link.

A família que desejar participar do projeto deve entrar em contato com a entidade por meio do telefone (31) 3490-8116 e agendar uma entrevista com a assistente social.

Projeto Resgate

Com meta de arrecadar brinquedos e alimentos para 200 crianças neste ano, o projeto Resgate realiza festas há 10 anos no bairro Alto Vera Cruz, na região Leste de BH.

Segundo a idealizadora da ação, Vanuza Hanuka, a falta de doações fez a expectativa cair neste ano. “Geralmente, faço para 300 crianças, mas vou fazer para 200 só, porque tem alimentação também, tem lanche, tem brinquedos que eu alugo para eles” comenta.

O projeto Resgate realiza festas para crianças há 10 anos no bairro Alto Vera Cruz

Interessados em ajudar devem entrar em contato pelo telefone (31) 9467-1480.



Projeto Semear

Já o projeto Semear, que há três anos integra a Associação de Bairro da Vila Sumaré, tem a meta de arrecadar 800 brinquedos para a comunidade e para o bairro Aparecida, região Noroeste de BH. Até o momento, eles já conseguiram 500. A entrega acontece no próximo sábado (18).

Projeto Semear conseguiram 500 brinquedos para doarem em 18 de dezembro para crianças da região, porém, a meta é conquistar 800 brinquedos

Interessados em doar brinquedos podem entrar em contato com o presidente da associação, André Luiz, pelo número (31) 8769-0898.

Sesc

A campanha Rede em Ação no Natal Solidário, promovida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) em parceria com o Sócio Comércio, tem a meta de conseguir 118 toneladas de alimentos até o fim deste ano, além da doação de brinquedos para famílias carentes de todo o Estado.

Além de brinquedos, a campanha pretende conseguir 118 toneladas de alimentos até o fim deste ano



O projeto é realizado há 12 anos em Almenara, no vale do Jequitinhonha, e foi ampliado este ano. Para arrecadação, há 110 pontos de coletas distribuídos em todo o Estado. Para saber mais acesse este site.



Projeto Crescer BH



A falta de doações pode atrapalhar os planos para a realização do Natal Solidário do projeto Crescer BH. A organização sem fins lucrativos desenvolve ações há oito anos e atende atualmente cerca de 600 crianças da região do Barreiro, oferecendo lazer, cultura, oficinas, corte de cabelo, atendimentos psicológicos gratuitos e outras atividades.

Neste ano, para a realização do evento de Natal, ainda não há donativos suficientes para atender toda a comunidade. “Estamos correndo atrás de doações, mas tá difícil demais”, lamenta Lucas Felipe, um dos integrantes do projeto.

Neste ano, a intenção é realizar o Natal Solidário, porém, até o momento, não há doações suficientes



Para ajudar, entre em contato pelo número (31) 9170-1722.

Capec

A Casa de Apoio a Pessoas com Câncer também está preparando uma ação solidária de Natal. Na instituição, que há 15 anos ajuda pessoas carentes e em tratamentos contra o câncer, é possível apadrinhar uma criança para presentá-la.

Além de brinquedos, a Capec também recebe suplementos alimentares, roupas, sapatos e outros itens que também podem ser destinados a idosos e adultos.

Além de brinquedos, a instituição também recebe suplementos alimentares, roupas, sapatos, entre outros itens

Para realizar doações, entre em contato pelo número (31) 3459-3000, ou entregue os donativos na sede, situada na rua Marmelo, n° 97, bairro Vila Clóris.



(*) Estagiária sob supervisão do editor-adjunto Gledson Leão



Leia mais:

Loja de conserto de eletrônicos é atingida por incêndio no Centro de BH

STJ julga nesta terça recurso sobre o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho