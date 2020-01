Os usuários do transporte coletivo de Belo Horizonte devem ter um alívio de 15 dias até que o aumento da passagem de ônibus seja definido. A prefeitura anunciou que irá recorrer da decisão judicial que obriga o reajuste. Atualmente, a tarifa principal é de R$ 4,50.

A liminar foi concedida pelo juiz plantonista Rogério Santos Araújo Abreu a uma concessionária, no último dia 27, mas o Executivo só foi notificado nesta quinta (2). O magistrado considerou que o contrato com as empresas que prestam o serviço na metrópole seria descumprido caso não houvesse a alteração no valor dos bilhetes, prevista para a cada doze meses.

Contrato atual com as empresas de transporte coletivo, assinado na gestão Márcio Lacerda (PSB), vale até 2028 Contrato atual com as empresas de transporte coletivo, assinado na gestão Márcio Lacerda (PSB), vale até 2028

A PBH afirma que a Procuradoria-Geral do Município irá “analisar o teor da decisão judicial para definir o recurso que irá interpor”. O prazo legal é de 15 dias.

Até lá, a administração municipal descarta alteração no que hoje é cobrado nas linhas de ônibus. “Não deve ser modificado unilateralmente pela empresa que obteve a liminar, pois não há fixação de índice de reajuste determinado na decisão”, explicou a nota enviada. O Hoje em Dia procurou o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH) e aguarda posicionamento.

Quebra de contrato



A novela sobre o aumento da tarifa dos ônibus da capital se arrasta pelo menos desde o último dia 19, quando o prefeito Alexandre Kalil vetou o acréscimo de R$ 0,25 pedido pelas concessionárias. O chefe do Executivo alegou a ausência de cobradores nos coletivos, configurando quebra de contrato. Na época, o SetraBH ameaçou reduzir o número de viagens e até a demitir trabalhadores.

Metrô

Em meio ao impasse em relação aos coletivos da cidade, o bilhete do metrô terá o quinto reajuste em apenas oito meses. Atualmente em R$ 3,70, o valor irá subir para R$ 4 no próximo domingo.

Os usuários ainda enfrentarão um novo acréscimo na passagem em 7 de março. Na data, passarão a pagar R$ 4,25.

Leia Mais:

Ônibus sem cobrador gera quase mil queixas em BH; reunião nesta quinta discute tarifa em 2020

Justiça determina que prefeitura de BH aprove aumento das passagens de ônibus

Passagem de ônibus em BH não terá reajuste; empresas ameaçam cortar viagens