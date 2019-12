Ronei Santos Silva, de 20 anos, um dos detentos que fugiu do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Contagem na madrugada da sexta-feira (20), se entregou nesse sábado (21) à Polícia Militar em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele é o terceiro a ser recapturado, agora, restam seis ainda foragidos.

As primeiras recapturas aconteceram na sexta-feira durante a tarde. O primeiro, Gustavo Ferreira de Oliveira, de 23 anos, estava em Belo Horizonte quando foi capturado por policiais penais. Diemerson Halerrandro da Silva, de 21 anos, se apresentou à Polícia Civil no município de São Joaquim de Bicas e foi conduzido para uma unidade prisional da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Departamento Penitenciário de Minas Gerais, as buscas seguem pelos outros fugitivos e pede a ajuda da população para encontrar os demais.

Seguem foragidos:

Alexander Santos Freitas, 28 anos;

Pedro De Araújo Vianna Filho, 33 anos;

Pedro Henrique Ribeiro dos Santos, 19 anos;

Railan Rosário Aleluia, 25 anos;

Washington Luiz Gomes de Souza, 35 anos

Wellington Nunes Ferreira, 19 anos.

Fuga

Nove presos fugiram pela porta da frente do Ceresp de Contagem, na Grande BH, na madrugada desta sexta-feira. Durante a fuga, outros detentos iniciaram uma rebelião, houve negociação e a situação foi controlada.

A fuga, que foi registrada em um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra os detentos correndo em frente ao presídio. No interior do Ceresp, outros presos iniciaram um motim. A rebelião teria sido motivada pela ausência de produtos de higiene na unidade prisional, mas o Departamento Penitenciário de Minas Gerais nega.



