Os nove presos que fugiram pela porta da frente do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Contagem, na Grande BH, na madrugada desta sexta-feira (20), foram identificados. Nomes e imagens dos detentos foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a pasta, a população pode auxiliar com informações que ajudem na recaptura dos indivíduos por meio do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo, garantido. São eles:

Alexander Santos Freitas, 28 anos;

Diemerson Halerrandro da Silva, 21 anos;

Gustavo Ferreira de Oliveira, 23 anos;

Pedro De Araújo Vianna Filho, 33 anos;

Pedro Henrique Ribeiro dos Santos, 19 anos;

Railan Rosário Aleluia, 25 anos;

Ronei Santos Silva, 20 anos;

Washington Luiz Gomes de Souza, 35 anos;

Wellington Nunes Ferreira, 19 anos.

Ainda segundo a Sejusp, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais continua acompanhando os procedimentos para apurar as circunstâncias do ocorrido e as forças de segurança seguem empenhadas na busca pelos foragidos.

A pasta negou que sejam procedentes as informações de que o motim teve início devido à falta de produtos de higiene na unidade prisional. Segundo a Sejusp, não há falta de itens.

Leia mais:

