Usários das bicicletas e patinetes compartilhadas da Grow estão tendo dificuldades para conseguir de volta o dinheiro colocado no aplicativo para utlizar o serviço. O aluguel deixou de ser oferecido em Belo Horizonte há pouco mais de 20 dias e, desde então, as pessoas tentam o reembolso.

A empresa é uma fusão de outras duas companhias, a Yellow e a Grin, antigas proprietárias dos equipamentos. Oficialmente, o serviço é tratado apenas como suspenso, mas não há prazo de retorno.

O aplicativo, porém, segue no ar. É por meio dele que os ex-usuários tentam obter o dinheiro de volta. O jornalista Carlos Henrique Miranda, de 51 anos, já aguarda há cerca de um mês.

"Primeiro, ao clicar no ícone de reembolso, nada acontece. É como se você estivesse clicando em qualquer área da tela. Depois, achei uma central de ajuda e consegui mandar uma mensagem, o que foi meio complicado. A empresa diz que vai entrar em contato e, até então, nada", afirmou.

No caso de Miranda, o saldo a ser devolvido é de R$ 8, mas há pessoas que esperam cifras maiores. Ex-usuária das patinetes, a analista de Tecnologia da Informação, Luana Barros, de 26 anos, aguarda o estorno de R$ 56 por meio do cartão de crédito.

"Usava sempre e então creditava uns R$ 80 por mês, porque passei a utilizar no lugar do ônibus. Ficava mais barato. Agora, aguardo algo a ser feito por parte da empresa, porque a administradora do cartão não o faz", relatou.

No portal especializado em reclamações "Reclame Aqui", há depoimentos de moradores de oito cidades do Brasil sobre o problema. A Grow não confirma as dificuldades para reembolso, mas informou que acaba de entrar em vigor um novo processo de devolução para agilizar a situação.

A companhia também diz que responderá a todos. As reclamações devem ser feitas pela central de ajuda do aplicativo. "Devido à alta demanda, o processo deve levar mais tempo que o habitual", informou, em nota.

A empresa ainda informou que os usuários podem transferir créditos para as cidades onde o serviço de aluguel continua. Atualmente, as patinetes e as bicicletas são oferecidas apenas em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Curitiba (PR).