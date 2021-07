A estreia da Mostra Noite de Cinema na Metropolitana é neste sábado (31), em Sabará. O evento vai rodar por 16 cidades da Grande BH com sessões gratuitas ao ar livre, em espaços públicos e privados. A iniciativa do Coletivo Noite de Cinema irá oferecer duas sessões por dia, com retirada antecipada de ingressos.

Na abertura, serão exibidos em Sabará cinco curtas-metragens nacionais e com classificação livre: "4 bilhões de infinitos", "Moleque", "Melhor Som do Mundo", "Dono de Casa" e "Impermeável Pavio Curto".

Já no domingo (1º de agosto), a sessão ocorre na capital. O local escolhido é o Parque Serra Verde, em Venda Nova. Lá, o público irá assistir o longa “Os Incontestáveis”, de Alexandre Serafini, com Tonico Pereira, Fabio Mozine e Will Just.



Em cada cidade, serão exibidos curtas, médias e longas-metragens nacionais, de diferentes gêneros, que retratam a diversidade cultural do Brasil. Segundo o coletivo Noite de Cinema, as exibições em formato drive-in irão respeitar os protocolos de saúde pública em função da pandemia de Covid-19, com marcação de lugares e distanciamento dos espectadores.

Cada sessão comportará até 50 carros, o que, segundo estimativa da organização do evento, corresponde a um público de até 250 pessoas.

Confira as datas e cidades participantes

Sábado (31/7)

Sabará

Endereço: Centro Administrativo Hélio de Aquino

Horário: 18h

Retirada de ingressos

Domingo (1º/8)

Belo Horizonte (Venda Nova – Parque Verde)

Endereço: Parque Estadual Serra Verde

Horário: 18h

Retirada de ingressos

Sábado (7/8)

Rio Acima

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Domingo (8/8)

Nova Lima (Jardim Canadá)

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Segunda (9/8)

Nova Lima (Centro)

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Quinta (12/8)

Contagem

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sexta (13/8)

Ibirité

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sábado (14/8)

Caeté

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Domingo (15/8)

Santa Luzia

Retirada de ingressos

Quinta (19/8)

Vespasiano

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sexta (20/8)

Santa Bárbara

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sábado (21/8)

Barão de Cocais

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Quinta (26/8)

Esmeraldas

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sexta (27/8)

Matozinhos

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sábado (28/8) e domingo (29/8)

Pedro Leopoldo

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Quinta (2/9)

Sete Lagoas

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sexta (3/9)

Brumadinho - Centro

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Sábado (4/9)

Brumadinho – Distrito de Aranha

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Domingo (5/9)

Brumadinho – Distrito de Piedade Paraopeba

Retirada de ingressos na Secretaria Municipal de Cultura

Leia mais:

CCBB reúne 'feras' da música brasileira em quatro apresentações

Filme russo mostra busca de mãe por filha em meio a massacre de trabalhadores

Tá frio? Veja cinco filmes em que temperaturas baixas são sinônimos de amor e medo