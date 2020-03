A Ortolife, clínica onde o ortopedista Ernane Avelar Fonseca trabalha, no bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, emitiu um comunicado de quarentena nessa terça-feira (17), após o médico, de 65 anos e o filho dele, de 34 anos, serem internados no hospital LiferCenter, com suspeita do novo coronavírus.

"Decidimos que o mais prudente será suspender as marcações e cancelar as consultas a partir de amanhã até o próximo 27/03". A nota diz ainda que manterá um funcionário para atender os pacientes por telefone. "Entendemos ser a melhor opção neste momento delicado, buscando nos proteger e proteger nossos colaboradores e pacientes" (Veja abaixo a nota na íntegra)

De acordo com uma fonte da família, Ernane Fonseca esteve nos Estados Unidos há alguns dias para participar de um evento de ortopedia. Ao voltar ao Brasil, ele apresentou sintomas da doença e foi internado no hospital Lifecenter, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde trabalha. Ainda segundo o familiar, ele está entubado. O estado dele é grave, mas estável. Já o filho participou de um congresso médico em Campinas, onde poderia ter contraído a doença.

Mesmo sem a confirmação laboratorial para coronavírus nos dois casos, os familiares de pai e filho também estão em quarentena.

O Lifecenter informou que nenhum paciente tem confirmação laboratorial para Covid-19.