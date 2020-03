Um dos maiores ortopedistas de Minas Gerais, dr. Ernane Avelar Fonseca, de 65 anos, está internado no Hospital Lifecenter com suspeita do novo coronavírus. O filho dele, também ortopedista, Lucas Avelar, está internado no mesmo hospital e com quadro compatível para a doença Covid-19. Ainda não há resultados para os exames laboratoriais referentes aos dois pacientes.

De acordo com uma fonte da família, dr. Ernane esteve nos Estados Unidos há alguns dias para participar de um evento de ortopedia. Ao voltar ao Brasil, ele apresentou sintomas da doença e foi internado no hospital Lifecenter, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde atua como ortopedista.

Ainda segundo o familiar, o médico está entubado, possui um quadro grave, mas estável, e está respondendo bem ao tratamento.

Já o filho dr. Lucas Avelar não esteve nos Estados Unidos, mas participou de um congresso médico em Campinas, onde poderia ter contraído a doença. Ele passa bem e não há risco de morte.

Mesmo sem a confirmação laboratorial para coronavírus nos dois casos, os familiares de pai e filho estão em quarentena. A mesma recomendação foi dada a algumas pessoas que tiveram contato com eles antes das internações.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do hospital, mas o Lifecenter não divulga informações sobre seus pacientes.

