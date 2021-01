As Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH) e as permissões para dirigir expedidas a partir de 8 de janeiro não serão mais enviadas aos motoristas pelos Correios. A decisão é do Comitê de Orçamento e Finanças, que tem como objetivo trazer economia ao Estado.

Os documentos serão encaminhados para as Delegacias Regionais de Polícia Civil e distribuídos para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), onde serão entregues pessoalmente aos condutores.

Para receber a CNH, será necessário apresentar documento oficial com foto. Os motoristas deverão agendar o atendimento no site do Detran (clique aqui).

Nas cidades onde não há Ciretran, os documentos serão entregues normalmente pelos Correios nos endereços cadastrados.

