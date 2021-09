Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, passou a adotar, de forma facultativa nesta segunda-feira (20), o passaporte da vacina em estabelecimentos coletivos de grande movimentação como bares, restaurantes, shoppings e cinemas.

Com o programa Ambiente Seguro, esses espaços permitem somente a entrada de pessoas que já foram imunizadas e, em troca, ganham permissão do município para receber um número maior de clientes. Neste caso, o número máximo de pessoas que comportam, de acordo com o alvará de funcionamento.

Segundo a prefeitura, na última sexta-feira (17), antes mesmo da data estipulada para início do cadastro dos proprietários, mais de dez comerciantes buscaram antecipar a novidade já para o fim de semana.

Além disso, a medida também provocou uma corrida aos postos. No começo de setembro havia 10 mil moradores com a vacinação em atraso, sem nenhuma dose do imunizante. Mas, com a possibilidade de ter que comprovar a vacinação para entrar nos estabelecimentos da cidade, cinco mil desses moradores procuraram os pontos para se vacinar.

“Uma enquete apontou que 85% dos moradores consultados preferem ir a locais em que os demais presentes estiverem vacinados. Apesar disso, o proprietário de estabelecimento que entender o contrário estará livre para não aderir ao passaporte. Quem aderir ganhará um selo de nossa Vigilância Sanitária com a inscrição Ambiente Seguro e a flexibilização de normas de biossegurança”, ressaltou o prefeito Vittorio Medioli.

Os comerciantes que optarem por aderir ao passaporte devem realizar um cadastro na Procuradoria-Geral do Município.

Em seguida, o local precisa solicitar ao cliente, antes do acesso ao ambiente, um comprovante que pode ser o cartão de vacina impresso, com o registro da primeira ou das duas doses do imunizante, ou por meio do aplicativo/site do Conecte-SUS, que também computa as vacinas recebidas por cada cidadão.

