Um carregamento de 428 quilos de cocaína foi apreendido na quarta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 544 da BR-381, em Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A droga estava no fundo falso de um caminhão, e foi localizada com a ajuda de cães farejadores da corporação.

Detalhe que chamou a atenção no ação foram as estampas em que a droga foi embalada. No total, foram encontrados 396 tabletes da droga, com adesivos da marca esportiva Puma, do personagem Pato Donald e da bandeira de Israel. Segundo a polícia, as imagens são para identificar o nível de qualidade e refino do entorpecente.

O motorista, de 35 anos, contou à PRF que a carga original era de grão de polímero. O veículo foi parado em uma fiscalização de rotina, e o nervosismo dele levantou a suspeita dos agentes. Após busca detalhada, a cocaína foi encontrada sob o assoalho da carroceria.

Depois de descoberto, o condutor assumiu que transportava a droga e confirmou que ela iria abastecer toda a Grande BH.

O homem explicou que deveria fazer o transporte de São Paulo para Belo Horizonte, e receberia R$ 10 mil pelo serviço. A PRF estima que a apreensão gerou prejuízo de mais de R$ 77 milhões ao tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para o Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), da Polícia Civil, em Belo Horizonte.

