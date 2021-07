O Colégio Bernoulli, unidade do bairro Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, suspendeu as aulas nesta segunda-feira (12). O motivo é a morte de um aluno do 1º ano do Ensino Fundamental.

O menino, de 6 anos, foi encontrado morto junto com a mãe, de 37, no apartamento onde moravam, no bairro Lourdes, também no Centro-Sul da capital. O caso ocorreu no último sábado (10). A Polícia Civil investiga um possível homicídio seguido de suicídio.

Os corpos foram achados pelo pai, que é separado da mãe. Ele foi buscar a criança em casa e, como ninguém respondia, chamou um chaveiro para conseguir abrir a porta. Cada um estava em um quarto, com perfurações pelo corpo, além de muito sangue pela casa.

As investigações são conduzidas pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os corpos foram liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) no último domingo (11), e sepultados no mesmo dia.

A Polícia Civil aguarda os laudos do IML, que são primordiais para a investigação. Os registros devem ficar prontos em até dez dias. Câmeras de segurança do prédio também serão usadas para tentar esclarecer o caso.

