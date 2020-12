Mais um acidente grave nas estradas de Minas Gerais: em Piumhi, no Centro-Oeste, cinco pessoas morreram após a colisão frontal do veículo em que estavam com uma viatura da Polícia Militar de Meio Ambiente, na manhã dessa quinta-feira (24).

Na manhã desta sexta (25), outras cinco pessoas também perderam a vida após uma colisão entre um carro e um caminhão.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente dessa quinta aconteceu por volta das 10h30, no km 303 da MG-050. O veículo Chevrolet Prisma seguia pela rodovia quando houve a batida com o automóvel oficial, que era tripulado por três pessoas.

Com o acidente, todos os ocupantes do carro de passeio morreram na hora. Os óbitos foram confirmados por uma equipe de atendimento do Samu. Já os militares que estavam no veículo maior tiveram ferimentos leves.

Os militares aguardaram os trabalhos da perícia para, em seguida, proceder com a retirada dos cinco corpos das ferragens. A identidade dos envolvidos, bem como a origem e o destino dos mesmos, não foram divulgados.