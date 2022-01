O comércio de Belo Horizonte poderá funcionar normalmente na terça e na quarta de Carnaval, dias 1º e 2 de março, respectivamente. A proposta foi acertada entre o sindicato dos lojistas e os trabalhadores do setor durante reunião com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) nesta segunda-feira (31). A medida ainda será levada para a assembleia de funcionários do comércio antes de ser aprovada.

Segundo o acordo, os trabalhadores que trabalharem no Carnaval devem receber as folgas até dois meses depois. A proposta também prevê que o comércio fique fechado no domingo, 27 de fevereiro, e na segunda-feira, 28 de fevereiro, como explicou o presidente do Sindicato dos Lojistas de Comércio de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), Nadim Donato Filho.

Para o presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana (SEC-BH), João Pedro Periard, a proposta foi razoável e uma resposta dos trabalhadores é esperada até a semana que vem.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (26), o prefeito da capital solicitou que o comércio abrisse as portas durante o Carnaval. O objetivo era investir no clima de "uma cidade normal" diante da preocupação com festas e aglomerações em meio ao avanço da pandemiade Covid-19.

Leia mais:

Minas registra oito óbitos e mais de 7 mil casos de Covid em 24 horas

Mutirão da Defensoria Pública pretende buscar conciliação de conflitos em até 1 mil famílias