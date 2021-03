Dez leitos de terapia intensiva do Hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte, estão temporariamente "bloqueados". Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), oito profissionais solicitaram o desligamento da unidade de saúde, devido à aprovação em cursos de residência médica e, desta forma, as unidades estão impossibilitadas de receber pacientes no momento. Por isso, a Fhemig abre, a partir desta sexta-feira (5), um Chamamento Público Emergencial para contratação temporária e imediata de médicos para atuarem nos leitos destinados aos pacientes com sintomas de Covid-19 no local.

De acordo com o edital, quatro vagas estarão disponíveis para serem preenchidas. Os salários variam entre R$ 3,5 mil a R$ 9 mil, de acordo com a carga horária, de 12h ou 24h semanais. O chamamento vai até às 17h de 12 de março.

As contratações serão feitas devido a situação emergencial causada pela Covid-19. O edital prevê a exigência de experiência mínima de 11 meses em atendimento em Urgência e Emergência ou Terapia Intensiva. Os valores informados dos vencimentos básicos são excluídos das vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail hgv.chamamentomed@fhemig.mg.gov.br, onde deverá conter informações como o número do chamamento, o nome completo do candidato e a função para a qual está se inscrevendo, além de informações divulgadas através do edital.

Ao todo, são oferecidas quatro vagas aos profissionais, sendo: uma para médico generalista (12 horas semanais, R$ 3.500); e outras três vagas para médico especialista - de qualquer especialidade (duas para 12 horas semanais, R$ 4.595 e uma para 24 horas semanais, R$ 9 mil).

O resultado da classificação, a agenda do exame pré-admissional e a convocação dos selecionados para a assinatura do contrato serão divulgados no site da Fhemig, a partir das 17h do próximo dia 15. Por se tratar de uma seleção emergencial, o chamamento não caberá recurso.

Taxa de ocupação de leitos no hospital:

Com as dez unidades temporariamente bloqueadas, o Hospital Júlia Kubitschek conta hoje com 30 leitos de CTI. Além disso, estão em operação 135 leitos de enfermaria destinados ao tratamento da Covid-19, sendo 125 adultos e dez obstétricos.

Hoje, a taxa de ocupação dos leitos na unidade de saúde está em 65% na enfermaria e 76% no CTI.

(*) Com informações da Agência Minas

