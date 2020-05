Os casos confirmados do novo coronavírus em Minas tiveram uma alta significativa nas últimas 24 horas. No período, conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram 298 registros, o maior aumento em um dia, desde o início da pandemia. Com isso, o total de infectados pela Covid-19 saltou para 3.733. Em Belo Horizonte, o número de doentes já passa de mil. Clique aqui e acompanhe a evolução das notificações.

Houve também um crescimento das mortes por coronavírus. O Estado tem 135 óbitos, oito a mais em relação ao levantamento anterior. O balanço mais recente, desta quarta-feira (13), revela que 123 mortes seguem em investigação. Além disso, 101.572 notificações da enfermidade também aguardam o resultado de exames.

Vidas perdidas

As últimas oito pessoas que perderam a vida no Estado tinham histórico de outras doenças. A mais nova, moradora de Jacutinga, tinha 27 anos. O mais velho, de 90, morava em Boa Esperança. As duas cidades ficam no Sul de Minas.

Belo Horizonte registrou mais duas mortes e, agora, tem 28 óbitos confirmados pela doença. Além disso, a capital também lidera o número de casos, com 1.048. Até esta quarta, 236 municípios mineiros têm confirmações da Covid-19. Deste total, 65 contabilizam mortes.

